Pollution de Oued Mouilah à Tlemcen: Des mesures d’urgence face aux rejets toxiques

Le ministre de l’Hydraulique, Lounès Bouzegza, a assuré, jeudi à Alger, que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir la salubrité de l’eau destinée à la consommation des citoyens habitant à proximité de Oued Mouilah, qui se déverse dans le barrage de Hammam Boughrara, dans la daïra de Maghnia (Tlemcen), et empêcher que les eaux polluées en provenance du Maroc ne les atteignent.

Lors d’une plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Mme Khalida Boudefeche, présidente de l’APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali, M. Bouzegza a précisé que son département ministériel avait mis en place l’ensemble des dispositifs nécessaires pour garantir la salubrité de l’eau destinée à la consommation des habitants riverains de Oued Mouilah et empêcher l’arrivée des eaux polluées en provenance du Maroc jusqu’aux citoyens.

Dans ce cadre, le ministre a fait état de plusieurs mesures visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable, notamment la réalisation d’une station de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de production de 300.000 m3, prévue à Marsa Ben M’hidi (Tlemcen), qui alimentera la wilaya ainsi que les wilayas limitrophes, outre le programme des stations d’épuration implantées dans la daïra de Maghnia, ainsi que le contrôle quotidien de la qualité de l’eau.

Il a également annoncé la mise en place d’une commission spécialisée, composée d’experts et de spécialistes du domaine, chargée du suivi de la qualité de l’eau et de la réalisation périodique des analyses nécessaires afin de s’assurer de la conformité de l’eau provenant du barrage aux normes sanitaires, soulignant, à ce titre, l’importance d’informer les citoyens des différents résultats et détails relatifs à ces analyses.

Concernant les répercussions environnementales et sanitaires de cette situation, M. Bouzegza a indiqué que les analyses effectuées sur les eaux avaient révélé des indicateurs “inacceptables”, notamment une hausse des teneurs en ammoniac et une baisse du taux d’oxygène, outre d’autres paramètres, relevant que le déversement de déchets et d’eaux polluées dans les Oueds était inadmissible, de tels agissements étant contraires aux lois et aux conventions internationales et préjudiciables à l’être humain ainsi qu’à l’ensemble des composantes de l’environnement.

Les effets de ces eaux ne se limitent pas à l’être humain et aux animaux, mais touchent également l’environnement et la végétation. La disparition de certaines espèces végétales qui poussaient sur les berges de l’Oued et l’apparition d’autres espèces toxiques ont ainsi été constatées.

Des dégâts ont aussi été relevés sur les oliviers, avec l’apparition de changements dans leur état et de parasites nuisibles, poursuit le ministre, qui a attribué ces phénomènes aux substances polluantes et toxiques qui transitent par ce cours d’eau depuis la zone frontalière jusqu’au barrage de Hammam Boughrara.

Pour rappel, une importante délégation ministérielle conduite par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, s’était rendue, mardi dans la wilaya de Tlemcen, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de constater de près la situation de l’Oued et d’évaluer les conséquences environnementales et sanitaires de ce phénomène, en vue de prendre les mesures nécessaires pour y faire face.

APS