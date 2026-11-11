-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Des rafales de vent ce mercredi à partir de 9h dans sept wilayas

Echoroukonline
  • 38
  • 0
Des rafales de vent ce mercredi à partir de 9h dans sept wilayas

L’Office national de la météorologie annonce de fortes rafales de vent dépassant les 80 km/h qui vont toucher ce mercredi plusieurs wilayas du pays.

Selon une alerte de l’Office, des vents violents débuteront à partir de 9h et se poursuivront jusqu’à demain jeudi, 3h du matin.

Les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Sidi Bel Abbès, Saïda et Tiaret sont concernées par cette alerte.

La prudence est de mise !

Radio Algérie Multimédia

Articles en Relation
Trafic de visas espagnols à Alger :120 millions DA investis dans l’immobilier

Trafic de visas espagnols a Alger :120 millions DA investis dans l’immobilier

Des citoyens du Kansas City entament une visite officielle en Algérie

Des citoyens du Kansas City entament une visite officielle en Algérie

80 % des détenus palestiniens touchés par la gale

80 % des détenus palestiniens touchés par la gale

«l’Algérie avançait résolument dans le processus de renforcement de ses choix stratégiques».

«l’Algérie avançait résolument dans le processus de renforcement de ses choix stratégiques».

Pluies orageuses et vents violents dans ces wilayas

Pluies orageuses et vents violents dans ces wilayas

Lutte contre les terres en friche: Les fermes directives du président Tebboune aux agriculteurs

Lutte contre les terres en friche: Les fermes directives du président Tebboune aux agriculteurs

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus