Des rafales de vent ce mercredi à partir de 9h dans sept wilayas

L’Office national de la météorologie annonce de fortes rafales de vent dépassant les 80 km/h qui vont toucher ce mercredi plusieurs wilayas du pays.

Selon une alerte de l’Office, des vents violents débuteront à partir de 9h et se poursuivront jusqu’à demain jeudi, 3h du matin.

Les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Laghouat, Sidi Bel Abbès, Saïda et Tiaret sont concernées par cette alerte.

La prudence est de mise !

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