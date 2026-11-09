80 % des détenus palestiniens touchés par la gale

La gale touche environ 80 % des prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, y compris des enfants, a indiqué dimanche la Société des prisonniers palestiniens (PPS), citant des témoignages de détenus et d’anciens prisonniers.

Dans un rapport, l’organisation non gouvernementale a indiqué que ses équipes juridiques avaient rendu visite à des dizaines de prisonniers en octobre et début novembre.

Selon les témoignages recueillis, le manque important de vêtements, la surpopulation carcérale et l’insuffisance des soins médicaux favorisent la propagation de la maladie.

La Société des prisonniers palestiniens a dénoncé une « politique systématique » de mauvais traitements, de privation de nourriture et de négligence médicale dans les prisons israéliennes.

Les détenus ont notamment rapporté que des unités spéciales du Service pénitentiaire israélien effectuaient des incursions dans les quartiers de détention avec des chiens, utilisant des balles en caoutchouc et des armes dont les prisonniers ne pouvaient identifier la nature.

Certains ont fait état de brûlures ou d’une incapacité temporaire à bouger après avoir été frappés.

D’autres ont signalé des dents cassées, des côtes fracturées et des ecchymoses à la suite de passages à tabac.

La fréquence de ces raids varie selon les établissements, certains quartiers étant ciblés tous les deux ou trois jours, selon l’organisation.

Mauvais traitements et violences

L’organisation a présenté plusieurs témoignages de détenus palestiniens de la prison du Néguev, dans le sud d’Israël, estimant que leurs récits reflétaient les conditions de détention dans d’autres établissements.

Afin de protéger leur identité, les détenus ont été désignés par leurs seules initiales. Beaucoup craignent de témoigner après que certains prisonniers ont été violemment battus alors qu’ils étaient conduits à des visites.

Un détenu identifié par les initiales A.B. a déclaré avoir subi une section des tendons de la main lors d’un raid, nécessitant une intervention chirurgicale.

La Société des prisonniers palestiniens a également rapporté que des unités pénitentiaires avaient pris d’assaut le quartier 24 à 7 heures, le 28 octobre, en retirant les matelas des détenus et en les agressant.

Dans le quartier 26, un détenu identifié par les initiales M.K. a déclaré avoir eu plusieurs dents cassées lors d’une agression. L’avocat qui lui a rendu visite a indiqué qu’il était visiblement effrayé en racontant les faits. Les détenus ont également été empêchés, durant cette visite, de signer les procurations nécessaires au suivi de leurs dossiers judiciaires.

Un autre détenu, identifié par les initiales M.S., a affirmé que l’administration pénitentiaire retirait délibérément les matelas pendant la journée, contraignant les prisonniers à s’asseoir sur le sol ou sur des lits métalliques nus.

Cette pratique rendrait les conditions particulièrement difficiles pour les détenus malades et âgés, notamment ceux souffrant de problèmes osseux ou de douleurs aux membres.

Un détenu identifié par les initiales M.H. a indiqué que l’accès à la cour de la prison dépendait du bon vouloir des gardiens et que la surpopulation obligeait la majorité des prisonniers à dormir à même le sol dans leurs cellules.

Dans le quartier 25, un détenu identifié par les initiales N.Y. a décrit la peur et l’anxiété ressenties par les prisonniers avant les appels ou les opérations qualifiées de « contrôles de sécurité » par l’administration pénitentiaire, qui donnent souvent lieu à des raids et à de violents passages à tabac.

Il a affirmé avoir lui-même été battu et présenter des ecchymoses sur tout le corps.

Un autre détenu, identifié par les initiales D.H., a déclaré que des unités pénitentiaires avaient mené un raid de grande ampleur dans le quartier 24, le 28 octobre, en aspergeant les détenus de gaz et en tirant des balles en caoutchouc, blessant trois d’entre eux. Les agents auraient également pris d’assaut plusieurs cellules et violemment battu leurs occupants.

Humiliations et privation de soins

La Société des prisonniers palestiniens a également fait état de témoignages de femmes détenues dans la prison de Damon, dans le nord d’Israël, qui décrivent des conditions similaires à celles observées dans d’autres établissements : privation de nourriture, répression systématique, fouilles, mauvais traitements et déni de leurs droits.

Selon l’organisation, les autorités utilisent notamment l’accès aux soins de santé et aux produits de première nécessité comme moyens d’humiliation.

Les conditions de détention se sont aggravées avec l’augmentation du nombre de femmes incarcérées, accentuant la surpopulation et les pénuries de vêtements, a-t-elle indiqué.

Certaines détenues ont signalé des spasmes dans les membres, ainsi que des boutons sur la peau et de fortes démangeaisons qui les empêchent de dormir.

L’organisation a affirmé que les autorités pénitentiaires continuaient de nier la présence de cas de gale parmi les détenues, attribuant leurs symptômes à des allergies, alors que des examens réalisés après leur libération ont confirmé qu’elles étaient atteintes de cette maladie.

La Société des prisonniers palestiniens a renouvelé son appel aux organisations internationales de défense des droits humains afin qu’elles mettent fin à leur incapacité persistante à agir « face aux crimes commis par le système d’occupation israélien contre les prisonniers, visant à les détruire physiquement et psychologiquement ».

Selon l’organisation, plus de 9 300 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 90 femmes.