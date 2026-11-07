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Accidents de la route: 8 décès et 455 blessés en 48 heures

Echoroukonline
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Accidents de la route: 8 décès et 455 blessés en 48 heures

Huit (8) personnes sont décédées et 455 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique samedi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 14 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas d’Alger (5) et de Médéa (9), ajoute la même source, déplorant toutefois la mort par asphyxie au même gaz d’un jeune homme (19 ans) dans la daïra de Mechroha, dans la wilaya de Souk-Ahras.

En outre, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de 6 incendies urbains et divers dans les wilayas d’Alger, Boumerdes, Bejaia, El Oued et Blida, note le bilan, relevant qu’un mort a été enregistré dans un incendie qui s’est déclaré dans un véhicule sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la commune de Oued-Djer, dans la wilaya de Blida.

APS

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