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Ghrieb reçoit le vice-président de la Banque mondiale chargé de la région MENA

Echoroukonline
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Ghrieb reçoit le vice-président de la Banque mondiale chargé de la région MENA

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a reçu mercredi, au Palais du Gouvernement, Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale (BM), chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), indique un communiqué des services du Premier ministre. 

Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées “du niveau de coopération existant entre l’Algérie et la BM, notamment à travers les programmes d’appui technique et de renforcement des capacités proposés par cette institution financière internationale”, précise le communiqué.

La rencontre a également permis de passer en revue “la dynamique économique et de développement accélérée que connaît l’Algérie, à la faveur des profondes réformes structurelles engagées par les pouvoirs publics, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que des ambitieux programmes d’investissement lancés et des projets structurants intégrés en cours de réalisation, visant à diversifier

l’économie nationale et à renforcer la contribution des secteurs productifs hors hydrocarbures, de manière à soutenir le processus de développement durable et à accroître l’attractivité de l’économie nationale”, ajoute le communiqué.

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