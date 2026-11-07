France: Entre 40 000 et 60 000 manifestants attendus à Paris pour la mobilisation du 7 novembre

Entre 40 000 et 60 000 manifestants sont attendus samedi à Paris pour une nouvelle journée de mobilisation sociale, tandis que les autorités anticipent la présence de 150 à 400 militants radicaux, selon BFMTV.

Cette estimation est inférieure à celle de la précédente mobilisation du 5 novembre, qui avait rassemblé 65 000 personnes dans la capitale, selon le bilan du ministère français de l’Intérieur.

La mobilisation de samedi est organisée à l’appel de plusieurs organisations syndicales étudiantes et de structures syndicales régionales. Le rassemblement autorisé doit relier la place de la République à la place de la Nation, sur le même parcours que celui emprunté jeudi.

Les organisateurs entendent protester « contre la vie chère et pour la jeunesse ».

Les autorités redoutent des incidents pouvant aller des dégradations de mobilier urbain à des violences visant des bâtiments publics et des commerces. La mobilisation pourrait présenter des risques supplémentaires en raison d’une présence syndicale moins importante que lors du rassemblement du 5 novembre, notamment en matière d’encadrement des cortèges et de dispositifs de service d’ordre, selon BFMTV.

Le dispositif national de sécurité, mis en place depuis le 17 octobre, a été reconduit vendredi.

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé la mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes sur l’ensemble du territoire national pour encadrer les rassemblements.​​​​​​​

Les autorités portent également une attention particulière à la place de la Concorde, à Paris, où un autre rassemblement a été annoncé par des groupes de Gilets jaunes. Cette manifestation fait toutefois l’objet d’une interdiction administrative, selon BFMTV.