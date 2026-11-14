Ghaza: 950.000 déplacés vivent dans des zones exposées aux inondations selon l’OMS

La représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les territoires palestiniens occupés, Reinhelde van de Weerdt, a indiqué qu’environ 950.000 personnes déplacées dans la bande de Ghaza vivent dans des zones exposées aux risques d’inondations, dont 400.000 dans des sites présentant un niveau de danger particulièrement élevé.

Intervenant vendredi par visioconférence lors du point de presse hebdomadaire du Bureau des Nations unies à Genève, Mme van de Weerdt a mis en garde contre la détérioration de la situation sanitaire et humanitaire à l’approche de l’hiver, dans l’enclave palestinienne, ravagée par plus de trois ans d’agressions sionistes.

Elle a affirmé que les services de santé à Ghaza sont soumis à d'”intenses” attaques sionistes et que le “système de santé fonctionne déjà au-delà de ses capacités”, tandis que l’OMS et ses partenaires tentent de le maintenir opérationnel malgré une grave pénurie de carburant et de fournitures médicales.

Et d’ajouter que les pluies enregistrées ces derniers jours donnent déjà un aperçu de ce qui attend la bande de Ghaza au cours des prochains mois, alors même que l’hiver n’a pas encore véritablement commencé, avertissant que “le pire reste à venir”.

La responsable a indiqué que les équipes de l’OMS se sont entretenues avec des familles dont les tentes ont été emportées par les eaux de crue, alors qu’elles constituent, pour beaucoup, leur seul abri et leur unique espace privé, avertissant dans ce contexte que “le mélange des eaux usées, des déchets et des eaux contaminées avec les espaces où les familles dorment, préparent leurs repas et prennent soin de leurs enfants, dans les camps inondés, accroît les risques de propagation des maladies”.

Mme van de Weerdt a également révélé que les cas d’infections respiratoires aiguës ont augmenté d’environ 33.000 par rapport à la même période de l’année dernière, représentant désormais 11 % de l’ensemble des consultations médicales, avant même le début de l’hiver.

Elle a fait état de dégâts de diverses natures ayant touché près de neuf établissements de santé, précisant que les pluies entravent également les déplacements du personnel médical vers leurs lieux de travail et ceux des patients vers les centres de soins.

La responsable de l’OMS a appelé à autoriser l’entrée de tentes, de bâches en plastique résistantes et de toiles imperméables, ainsi que des équipements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable et à la gestion des déchets.

Et de conclure que le quatrième hiver à Ghaza “mettra une nouvelle fois à l’épreuve un système de santé ayant atteint ses limites”, estimant que “les mesures urgentes auraient dû être engagées depuis plusieurs mois, lorsque les Nations unies avaient déjà alerté sur le risque d’une telle situation”.

APS