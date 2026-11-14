Les pratiques illégales au niveau des eaux partagées aux frontières ouest sont contraires aux conventions internationales

La ministre s’exprimait lors d’une rencontre organisée, jeudi, par le ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie, en coordination avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en marge des travaux de la 31e session de la Conférence des Parties sur le climat (COP31), qui se tient dans la ville turque d’Antalya, sous le thème “L’Algérie, terre de résilience : des savoirs ancestraux aux solutions d’adaptation au climat”.

Cette rencontre a constitué une occasion de mettre en avant l’expérience algérienne dans le domaine de l’action climatique, à travers la présentation de projets stratégiques, à l’instar du projet du Barrage vert, du parc d’Oued Smar et des stations de dessalement de l’eau de mer, ainsi que d’autres initiatives nationales visant à renforcer l’adaptation aux changements climatiques, à en atténuer les effets et à protéger les écosystèmes et la biodiversité.

Dans ce cadre, les efforts déployés pour ancrer une approche de développement durable fondée sur le renforcement de la résilience environnementale, ont également été présentés.

La rencontre a aussi été marquée par la présentation d’un exposé audiovisuel sur “les pratiques adoptées au niveau des frontières ouest de l’Algérie, contraires aux usages et chartes environnementales internationales, à travers la pollution systématique des eaux partagées, en violation des dispositions de la convention internationale encadrant ce domaine, ce qui porte atteinte à l’équilibre écologique et à la biodiversité des ressources naturelles nationales”, précise le communiqué.

La rencontre s’est déroulée en présence de personnalités onusiennes, de responsables gouvernementaux et de représentants d’organismes et d’associations environnementaux, notamment la secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, Yasmine Fouad, le président de l’Autorité de l’environnement du Sultanat d’Oman, Abdallah Ben Ali Al-Omari, le secrétaire d’Etat chargé de l’Environnement de la République du Portugal, Joao Manuel do Amaral Esteves, ainsi que la ministre de l’Environnement et du Développement durable de la République islamique de Mauritanie, Massouda Bint Baham Mohamed Laghdaf, outre une représentante du Programme des Nations unies pour le développement.