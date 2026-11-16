Cisjordanie: Israël déclare un village « zone militaire fermée » et contraint une délégation européenne à partir

L’armée sioniste a déclaré lundi un village palestinien de Cisjordanie occupée « zone militaire fermée », contraignant une délégation européenne en visite à quitter les lieux. Le représentant de l’Union européenne, Andreas Fiedler, a appelé à mettre fin aux violences des colons contre les Palestiniens.

Représentant de l’UE à Jérusalem-Est occupée, Fiedler s’est exprimé auprès d’Anadolu lors d’une visite de la délégation à Khirbet Oum al-Kheir, dans la région de Masafer Yatta, au sud d’Hébron.

La fermeture militaire a contraint les membres de la délégation ainsi que le gouverneur d’Hébron, Khaled Dudin, à quitter la zone.

Le gouvernorat avait invité les journalistes à couvrir cette visite, organisée pour évaluer la situation dans le village face à l’intensification des attaques de colons et des interventions de l’armée israélienne.

« Les violences des colons en Cisjordanie doivent cesser », a déclaré Fiedler.

« Israël doit amener les colons impliqués dans des violences contre les Palestiniens à répondre de leurs actes », a-t-il ajouté, rappelant que l’UE avait imposé des sanctions contre des colons responsables de violences.

Le représentant européen a également souligné que les colonies israéliennes étaient « illégales au regard du droit international ».

Il a assuré que l’Union européenne continuerait de soutenir les communautés palestiniennes de la région afin d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.

Pour sa première visite dans le gouvernorat d’Hébron, Fiedler a insisté sur l’importance de constater la situation sur place et d’écouter les responsables municipaux palestiniens.

Oum al-Kheir subit une intensification des attaques de colons, notamment l’implantation d’un avant-poste de colonisation au sein de la communauté et à ses abords, la démolition d’habitations et d’autres structures, des agressions contre les habitants et des restrictions de déplacement.