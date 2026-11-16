La CNAS lance une campagne nationale de prévention du cancer de la prostate

“Coïncidant avec le mois de Novembre bleu, mois de sensibilisation au cancer de la prostate, placée sous le patronage du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et sur instruction du directeur général par intérim de la CNAS, une campagne nationale d’information et de sensibilisation sur la prévention du cancer de la prostate a été lancée, dimanche, à travers l’ensemble des agences de wilaya et des structures de santé de la CNAS”, précise la même source.

Cette campagne, qui s’étale du 15 au 30 novembre courant, cible “les hommes âgés de 50 ans et plus parmi les assurés sociaux (qu’ils soient travailleurs actifs ou retraités), et plus particulièrement ceux ayant des antécédents familiaux ou des prédispositions génétiques à cette maladie”.

L’initiative vise “la prévention et la sensibilisation aux risques liés au cancer de la prostate et aux moyens de le prévenir, outre l’incitation au dépistage précoce afin de faciliter la prise en charge thérapeutique et la guérison totale et définitive”.

Elle a également pour objectif de “faire connaître les facteurs de risque, en vue de les éviter ou d’en assurer le suivi médical”, ajoute le communiqué.

A travers cette campagne de sensibilisation, “il sera procédé également à l’accompagnement et à l’orientation des personnes concernées vers les structures sanitaires spécialisées relevant de la CNAS, afin d’effectuer les examens nécessaires en toute facilité”, conclut le communiqué.