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La Federal Aviation Administration lève la suspension nationale des vols aux États-Unis

Echoroukonline
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La Federal Aviation Administration lève la suspension nationale des vols aux États-Unis

La Fédéral Aviation Administration (FAA), l’autorité américaine de l’aviation civile, a levé vendredi la suspension nationale des vols dans les aéroports américains, après une panne des télécommunications qui avait conduit les autorités à interrompre les vols par mesure de précaution.

L’agence avait émis une alerte de suspension des vols vendredi soir, à la suite de ce que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, avait décrit comme un « problème de communication », entraînant une interruption des vols pendant plusieurs heures à travers les États-Unis.

Cette suspension a affecté des milliers de vols dans tout le pays avant que l’autorité de régulation de l’aviation ne lève l’alerte.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a affirmé que le public n’avait pas été mis en danger durant l’incident.

« Je tiens simplement à le réaffirmer : le public n’a jamais été en danger tout au long de cet incident », a déclaré Mullin aux journalistes.

« Aucun vol n’a été en danger. La FAA a été en mesure de gérer la situation. Nous avons agi par excès de prudence », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité qu’une cyberattaque soit à l’origine de la panne, Mullin a indiqué que les enquêteurs poursuivaient leurs investigations.

« Nous sommes toujours en train d’examiner la situation. Nous n’écartons aucune hypothèse », a-t-il déclaré.

Mullin a suggéré que la panne pourrait avoir été provoquée par de nouvelles technologies ayant surchargé des infrastructures plus anciennes lors de mises à niveau du système.

« Ce qui semble s’être produit pour le moment, c’est que, lorsque le secrétaire Duffy et la FAA procédaient à l’installation de correctifs dans le système, ils mettaient en place de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, et ces nouvelles technologies surchargeaient l’ancien système », a-t-il expliqué.

« Une situation d’urgence »

Duffy a qualifié l’incident de « situation d’urgence », affirmant qu’il ne pouvait pas anticiper « chaque défaillance catastrophique » susceptible de survenir au sein du réseau vieillissant de contrôle du trafic aérien.

Il a indiqué que des pannes de moindre ampleur s’étaient déjà produites par le passé, mais qu’il ne s’attendait pas à une perturbation d’une telle ampleur.

Mettant en garde contre la probabilité de nouvelles défaillances en l’absence d’investissements dans les infrastructures, Duffy a appelé le Congrès et l’opinion publique à soutenir la reconstruction du système.

« Vous en connaîtrez d’autres tant que le peuple américain et le Congrès ne nous diront pas de reconstruire le système », a-t-il déclaré.

Duffy a affirmé que les équipements défaillants étaient des « équipements anciens hérités de précédents systèmes », avertissant qu’« ils continueront à tomber en panne ».

Il a appelé à une « refonte complète du système », estimant le coût du projet à environ 50 milliards de dollars.

« Le président Trump est un bâtisseur », a déclaré Duffy, estimant que le président ne pourrait pas mener à bien cette refonte sans financement du Congrès.

L’incident impliquant un navire de croisière à La Nouvelle-Orléans n’est pas lié

Mullin a également évoqué un autre incident survenu vendredi, impliquant un navire de croisière percuté par un pétrolier sur le fleuve Mississippi, à La Nouvelle-Orléans.

Il a affirmé que la collision et la perturbation du trafic aérien à l’échelle nationale n’étaient « absolument pas liées ».

« Les 195 personnes à bord ont toutes été localisées. 32 personnes sont à l’hôpital », a déclaré Mullin, ajoutant qu’aucune des personnes hospitalisées ne se trouvait dans un état critique.

Il a qualifié le bilan de l’incident de « miracle ».​​​​​​​

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