Une délégation du Kansas visite Djamaâ El-Djazaïr

Les membres de la délégation ont exprimé leur admiration pour le cachet architectural de Djamaâ El-Djazaïr, alliant authenticité et modernité, ainsi que pour ses multiples structures et son minaret vertigineux, le plus haut au monde.

Dans ce cadre, le directeur adjoint des services municipaux de la ville de Lawrence, Brandon James McGuire, s’est dit ravi de cette expérience particulière, qu’il espère renouveler à l’avenir en compagnie de sa famille et de ses amis.

De son côté, Christopher Johnson, professeur et doyen par intérim de l’Ecole de musique de l’Université du Kansas, a fait part de son admiration pour la beauté de cet édifice, estimant que cette visite lui a permis de découvrir une autre culture et d’autres pratiques religieuses et traditions.

Pour sa part, le directeur des services municipaux de la ville de Lawrence, Majid Al-Ghafry, s’est dit émerveillé par la beauté de la Grande Mosquée d’Alger, de son imposant minaret et de l’espace qui l’entoure, saluant son style architectural, l’harmonie de sa conception et ses multiples structures.

Il s’est également félicité des structures scientifiques et pédagogiques qu’abrite Djamaâ El-Djazaïr, destinées aux doctorants et aux chercheurs, au regard des riches références scientifiques qu’elles proposent, soulignant que “ce monument religieux et civilisationnel, source de fierté, renforce l’attachement aux valeurs religieuses et incite à davantage d’efforts et de persévérance”.

Plus tôt dans la journée, la délégation américaine avait visité le Musée central de l’Armée nationale populaire(ANP), le Mémorial du Martyr, le Musée national des beaux-arts et le Jardin d’essai d’El Hamma.