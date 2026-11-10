Trafic de visas espagnols à Alger :120 millions DA investis dans l’immobilier

De nouveaux éléments ont été mis à jour dans l’affaire de trafic des visas Schengen au niveau du consulat d’Espagne à Alger.

L’épouse algérienne de l’ancien chancelier du consulat général d’Espagne à Alger, Vicente Moreno, a acquis au moins six biens immobiliers dans la capitale algérienne de 2016 à 2021, pour un total de 120 millions de dinars algériens (environ 783 919 euros), d’après un rapport de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police nationale espagnole versé au dossier de la juge d’instruction de l’Audience nationale, María Tardón.

Ces éléments figurent dans un rapport transmis à la juge María Tardón, chargée de l’instruction de l’affaire auprès de l’Audience nationale espagnole. Ils ont été rendus publics ce lundi 9 novembre par le journal espagnol The Objective, qui indique que les enquêteurs disposent de documents attestant ces acquisitions.

La défense de Mᵐᵉ Beljoudi a exposé l’essentiel de ces investigations dans un mémoire adressé à la magistrate le 16 octobre et consulté par le site espagnol The Objective. Les enquêteurs ont assuré à la juge détenir une preuve documentaire de ces achats, conclus en cinq ans à peine.

À la page 23 de leur rapport, les policiers de l’UDEF ont également signalé que le chancelier tombé en disgrâce et son épouse posséderaient des biens au Portugal.

Ils ont relevé que Mᵐᵉ Beljoudi avait travaillé par le passé pour la société indienne BLS, prestataire de la diplomatie espagnole, «lorsque Vicente Moreno est arrivé en poste à Alger, en 2007, en tant que chef des visas».

La juge a mis en cause six personnes à ce stade de la procédure. Le chancelier, numéro deux de la représentation espagnole, Vicente Moreno, et l’employé local Mohamed Boutouchent ont été les premiers poursuivis, après leur arrestation en Espagne fin avril lors d’un coup de filet de l’UDEF. Mᵐᵉ Beljoudi a été mise en cause au même moment, alors qu’elle séjournait en Espagne aux côtés de son mari au jour de son interpellation.

La magistrate a ensuite étendu les poursuites à la secrétaire du consul Gauden Villas, Maua Belkacemi, et à deux agents administratifs chargés des visas, Hocine Malek et Lylia Dricy. Ces trois employés locaux sont de nationalité algérienne, à l’image de M. Boutouchent, la secrétaire du consul ayant obtenu la nationalité espagnole il y a quelques années.

Jusqu’à 25 000 euros par famille

Des sources judiciaires avaient indiqué en août que l’enquête avait été ouverte «à la suite de communications officielles» de l’ambassade d’Espagne en Algérie, plus précisément de son service de l’intérieur. Les fonctionnaires de ce service avaient alerté sur «l’existence d’un réseau mû principalement par l’appât du gain, au moyen de l’octroi frauduleux de visas de l’espace Schengen, qui permettraient une entrée légale en Espagne».

Le réseau, dirigé par le chancelier, est soupçonné du «traitement irrégulier de visas et de permis de séjour et de travail indépendant, dans le but ultime de faciliter un flux migratoire de ressortissants algériens vers les pays de l’espace Schengen». Bon nombre de bénéficiaires étaient dépourvus «des conditions formelles exigées pour l’obtention de visas».

Cet obstacle était contourné «moyennant le versement d’une somme d’argent à des membres du groupe criminel, qui facilitaient les démarches avec des documents non vérifiés et parfois altérés ou faux». Le réseau a étendu ses ramifications bien au-delà d’Alger, ses agissements portant parfois sur «l’obtention et la pérennisation d’un statut de résident dans l’espace Schengen (Espagne ou France), y compris par des réseaux organisés chargés de la phase finale de l’obtention de ces autorisations».

La juge a relevé «la participation d’entreprises collaboratrices qui fournissent des services administratifs, comme l’attribution de rendez-vous ou la gestion documentaire». Leur personnel aurait facilité la constitution des dossiers et tiré profit de cette activité, «en ne retenant que les familles qui avaient effectué les paiements exigés par le réseau».

L’instruction mentionne expressément «des plates-formes de traitement de type BLS», et les pots-de-vin ont atteint «parfois 25 000 euros» par famille, un montant déjà avancé par des sources policières au lendemain des arrestations d’avril.