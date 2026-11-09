Lutte contre les terres en friche: Les fermes directives du président Tebboune aux agriculteurs

Le Président Tebboune a ordonné le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche d’élaborer un plan de répartition des tâches au sein du ministère de l’Agriculture, en confiant le secteur des forêts à un secrétaire d’État et le secteur de la pêche à un ministre délégué.

Le Président Tebboune a également enjoint au ministre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les agriculteurs de délaisser les terres et de les laisser en friche.

De plus, le Chef de l’Etat a instruit le ministre de l’Agriculture de préparer un nouveau plan d’organisation locale de l’agriculture afin d’assurer une plus grande transparence et un recensement plus précis.

Le Président a donné des directives pour doubler le nombre de laboratoires afin de couvrir l’ensemble des aéroports, ports et postes frontaliers terrestres.