Mercedes-Benz: Fermeture des usines et suspension des investissement en Allemagne

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz envisage de fermer certains de ses sites de production en Allemagne et a décidé de suspendre tout nouvel investissement dans le pays, dans le cadre d’un vaste plan de réduction des coûts destiné à faire face à la concurrence chinoise et au recul de ses ventes sur ce marché, rapporte jeudi le quotidien français Le Figaro.

Confronté à une baisse de ses ventes en Chine, qui pèse sur ses bénéfices, le groupe basé à Stuttgart, dans le sud-ouest de l’Allemagne, cherche à restaurer sa compétitivité. Il mène actuellement des négociations avec les représentants du personnel afin de parvenir à de nouvelles mesures d’économies, selon un entretien cité par Le Figaro.

Dans cet entretien, Britta Seeger, membre du directoire de Mercedes-Benz, a estimé nécessaire d’« examiner de manière plus concrète » la possibilité de fermer des sites de production en Allemagne.

Son collègue Michael Schiebe a également évoqué cette éventualité, avertissant que le constructeur pourrait être contraint de fermer certains sites allemands si la structure de ses coûts ne pouvait être modifiée.

« Nous sommes désormais contraints d’examiner avec attention quels sites allemands nous devrions fermer si nous ne parvenions pas à modifier la structure de nos coûts », a-t-il expliqué, selon les propos rapportés par Le Figaro.

« Nous fabriquerons alors les prochains modèles exclusivement à l’étranger », a-t-il ajouté.

La direction a par ailleurs annoncé la suspension de tout nouvel investissement dans les sites allemands du groupe jusqu’à la conclusion d’un accord permettant de réduire les coûts de production. Les décisions relatives à la prochaine génération de véhicules devant être prises dès maintenant, cette échéance accentue la pression sur les négociations en cours.

Un désaccord sur les salaires et le temps de travail

Les discussions avec les représentants du personnel se déroulent notamment dans un contexte de tensions salariales avec le syndicat IG Metall, qui réclame une augmentation de 5 % des rémunérations.

Une revendication jugée « totalement excessive » par Britta Seeger. Selon elle, une telle hausse entraînerait une nouvelle augmentation des coûts du travail, qu’elle considère déjà trop élevés en Allemagne par rapport à la concurrence internationale.

Pour améliorer sa productivité, Mercedes-Benz mise également sur une vaste « offensive de productivité ». Toutefois, malgré des discussions intensives, aucun compromis ne semble se dessiner pour le moment, a indiqué la responsable, citée par Le Figaro.

Parmi les mesures envisagées figure notamment une augmentation du temps de travail sans compensation salariale. Le constructeur remet également en question la semaine de 35 heures, un acquis historique de l’industrie métallurgique allemande, dont relève le secteur automobile.

« Ce sont des sujets inconfortables », a reconnu Britta Seeger, estimant néanmoins qu’il s’agissait de « la seule manière de préserver l’emploi en Allemagne ».

La compétitivité du secteur automobile allemand en question

Ces annonces interviennent alors que Mercedes-Benz cherche à adapter son modèle industriel aux nouvelles conditions du marché automobile mondial. Le recul de ses ventes en Chine, conjugué à l’intensification de la concurrence des constructeurs chinois, accentue la pression sur ses résultats et ses coûts de production.

Les négociations avec les représentants du personnel doivent ainsi permettre de déterminer les mesures nécessaires pour maintenir la compétitivité du groupe et préserver ses activités en Allemagne.

La possibilité de fabriquer les prochains modèles exclusivement à l’étranger en cas d’échec des discussions souligne l’ampleur des enjeux pour les sites industriels allemands et leurs salariés. Aucun calendrier précis de fermeture d’usines n’est toutefois mentionné dans les éléments rapportés par Le Figaro.