Démantèlement d’un réseau de télécommunications clandestin lié à des entités hostiles.

Les membres du service de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale de Tipaza, relevant de la 1ʳᵉ Région militaire, ont réussi à démanteler un réseau criminel organisé comprenant un ressortissant étranger de nationalité marocaine. Ce réseau était actif dans la mise en place et l’exploitation d’un système illégal de télécommunications électroniques destiné à communiquer avec des entités étrangères hostiles, selon un communiqué publié ce mercredi par le ministère de la Défense nationale.

Le communiqué précise que, dans le cadre des efforts continus déployés par les unités de la Gendarmerie nationale pour lutter contre les différentes formes de criminalité organisée et faire face à toutes les pratiques susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays, les enquêteurs de Tipaza ont réussi à démanteler ce réseau criminel.

Celui-ci était spécialisé dans la création et l’exploitation d’un système illégal de télécommunications électroniques permettant d’établir des communications avec des entités étrangères hostiles, grâce à la mise à disposition de ses membres, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, de canaux de communication clandestins et sécurisés.

Le réseau utilisait des équipements techniques sophistiqués et sensibles permettant de dissimuler l’identité des utilisateurs et de contourner les systèmes de contrôle et de surveillance sécuritaires, afin de mener des activités illégales.

Cette opération a permis l’arrestation des suspects et la saisie d’un important matériel informatique et de télécommunications, comprenant 22 appareils de conversion des appels via Internet (VoIP), 19 téléphones portables, des cartes SIM appartenant à différents opérateurs de téléphonie mobile, du matériel informatique, un véhicule de tourisme ainsi qu’une somme d’argent estimée à 95 millions de centimes, soit 950 000 dinars algériens.

Cette opération confirme une nouvelle fois, selon le communiqué, la disponibilité opérationnelle et la vigilance de l’Armée nationale populaire, dans toutes ses composantes, pour faire face à toutes les formes de menaces criminelles et déjouer les complots hostiles visant le pays.