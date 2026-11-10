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États-Unis : Brigitte et Emmanuel Macron déposent de nouvelles plaintes contre Candace Owens

Echoroukonline
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États-Unis : Brigitte et Emmanuel Macron déposent de nouvelles plaintes contre Candace Owens

Le couple présidentiel français, Emmanuel et Brigitte Macron, a déposé une nouvelle série de plaintes contre la commentatrice américaine Candace Owens, selon un document judiciaire de 409 pages enregistré le 4 novembre 2026 devant une juridiction américaine.

Dans une publication publiée sur la plateforme américaine X, Candace Owens affirme que les Macron ont engagé « une nouvelle série de plaintes », portant selon elle sur 88 griefs, et évoque notamment la poupée surnommée « Brigitte-Doll », utilisée sur le plateau de son émission.

Le document judiciaire, dans son paragraphe 305, décrit toutefois cette poupée comme une représentation caricaturale de l’apparence physique de Brigitte Macron, d’après la publication sur X.

Les plaignants lui reprochent d’avoir été utilisée de manière récurrente à l’antenne pour tourner en dérision la Première dame française.

À ce stade, aucune réaction officielle d’Emmanuel ou de Brigitte Macron concernant cette nouvelle procédure judiciaire n’est mentionnée dans les éléments transmis.

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