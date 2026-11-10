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Pollution qui affecte Oued Mouilah: Merad entame une visite de travail à Tlemcen

Echoroukonline
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Pollution qui affecte Oued Mouilah: Merad entame une visite de travail à Tlemcen

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Ibrahim Merad, est arrivé ce mardi à Tlemcen, accompagné de la ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Kaoutar Krikou, du ministre de l’Hydraulique, Lounes Bouzegza, du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, et du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène.

La visite de cette importante délégation ministérielle aura à constater et prendre des mesures suite à la pollution qui affecte Oued Mouilah qui alimente le barrage d’eau Hammam Boughrara.

Radio Algérie Multimédia

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