Supercoupe d’Afrique: Les Usmistes accueillis avec les honneurs ce mardi matin à l’aéroport d’Alger

L’USM Alger a eu droit aux honneurs à son arrivée, ce mardi matin, après son sacre en Supercoupe d’Afrique. Le vainqueur du trophée continental a été accueilli au hall de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene par le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mohamed Amine Mesloug, accompagné du secrétaire général de l’instance, Mourad Boussafar, ainsi que de représentants du groupe des services portuaires (Serport) et de dirigeants du club algérois.

Un accueil marqué par la fierté et la reconnaissance envers une équipe qui vient d’inscrire une nouvelle page dans son histoire. À cette occasion, le président de la LFP n’a pas caché sa satisfaction devant « la performance réalisée par les Rouge et Noir, vainqueurs du club sud-africain de Mamelodi Sundowns en Supercoupe d’Afrique ».

Mohamed Amine Mesloug a particulièrement salué « le niveau affiché par les Usmistes lors de cette confrontation », mettant en avant « la portée de cette consécration pour le football national ». Pour le premier responsable de la Ligue professionnelle, « ce nouveau succès continental constitue une fierté pour l’ensemble du football algérien et témoigne de la place qu’occupe désormais l’USMA sur l’échiquier africain. »

Au-delà du résultat sportif, le président de la LFP a également tenu à souligner « le travail accompli par le club algérois sur les différents plans ». Une reconnaissance qui vient saluer les efforts consentis par les joueurs, le staff technique et les responsables du club pour maintenir l’USM Alger parmi les formations qui comptent sur la scène continentale.

Le dirigeant de la Ligue a, par ailleurs, souhaité aux Rouge et Noir « davantage de réussite et de consécrations à l’avenir », les exhortant « à poursuivre sur cette dynamique afin de continuer à défendre dignement les couleurs nationales dans les différentes compétitions africaines. »

Cette réception traduit ainsi la portée d’un sacre qui dépasse les frontières du club et vient conforter le rayonnement du football algérien en Afrique. Pour l’USMA, cette consécration représente également une source de motivation supplémentaire pour poursuivre son parcours avec ambition et confirmer son statut parmi les grandes formations du continent.

Farid B-Radio Algérie Multimédia