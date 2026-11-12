Gaza: Une frappe aérienne sioniste fait six morts palestiniens à l’hôpital Nasser

Une frappe aérienne sioniste a tué six Palestiniens et blessé plus de 20 autres au complexe médical Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, tôt jeudi, selon la Défense civile de Gaza.

La frappe a touché le deuxième étage du bâtiment Al-Yasin, au sein du complexe hospitalier situé dans l’ouest de Khan Younès.

Le directeur de l’hôpital a indiqué que la frappe avait causé d’importants dégâts aux services de soins intensifs et de chirurgie.

La radio de l’armée israélienne affirme que la frappe constituait une « opération d’assassinat », sans fournir davantage de détails.

Cinq Palestiniens ont été tués mercredi lors d’attaques israéliennes dans la ville de Gaza et le camp de réfugiés de Bureij, tandis qu’un sixième a succombé à ses blessures, subies lors d’une frappe israélienne mardi.

Cette frappe intervient dans un contexte de violations persistantes par Israël de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025. Ces violations ont fait 1 622 morts et 5 878 blessés parmi les Palestiniens.

Depuis octobre 2023, la guerre menée par Israël contre Gaza a fait plus de 74 600 morts palestiniens et près de 176 000 blessés. La majorité des personnes tuées ou blessées sont des femmes et des enfants.