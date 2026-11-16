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Télécommunications: l’Algérie décroche un siège au Conseil de l’UIT pour le mandat 2027-2030

Echoroukonline
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Télécommunications: l’Algérie décroche un siège au Conseil de l’UIT pour le mandat 2027-2030

L’Algérie a décroché, ce lundi, un siège au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), au titre de la région Afrique, pour le mandat 2027-2030, indique un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Cette élection «est intervenue lors des travaux de la Conférence de plénipotentiaires (PP-26) de l’UIT qui se tient à Doha (Qatar), du 9 au 27 novembre courant», précise la même source.

Par cette victoire, «l’Algérie participe à l’organe directeur de l’UIT dans l’intervalle entre deux conférences, en tant que porte-voix des priorités de l’Afrique», conclut le communiqué.

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