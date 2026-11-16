La Jordanie bloque Telegram pour lutter contre la diffusion de « l’extrémisme et de la radicalisation »

La Jordanie a annoncé lundi avoir bloqué l’application de messagerie Telegram pour lutter contre la diffusion de contenus faisant la promotion de « l’extrémisme et de la radicalisation ».

Dans un communiqué relayé par l’agence de presse officielle Petra, la Direction de la sécurité publique a indiqué que cette mesure visait à renforcer la sécurité numérique, à protéger les utilisateurs et à lutter contre les activités illégales en ligne.

Elle entend notamment empêcher l’utilisation des plateformes numériques à des fins de cybercriminalité, de menaces ou de chantage, ainsi que la diffusion de contenus faisant la promotion de « l’extrémisme et la radicalisation susceptibles de menacer la sécurité nationale ».

La Direction de la sécurité publique a assuré que ses décisions étaient conformes à la législation en vigueur et que les autorités poursuivraient leurs efforts contre les infractions commises en ligne.

Le communiqué ne précise ni la durée du blocage ni les faits ayant motivé cette décision.

Cette annonce intervient toutefois après l’attaque du 23 octobre contre des personnes réunies pour une cérémonie funéraire dans une église grecque-orthodoxe du gouvernorat de Karak, dans le sud de la Jordanie. Neuf personnes avaient été tuées et 34 autres blessées.

Dimanche, la Cour de sûreté de l’État jordanienne a condamné à mort trois hommes reconnus coupables d’avoir perpétré cette attaque. Le communiqué n’établit toutefois aucun lien explicite entre celle-ci et le blocage de Telegram.