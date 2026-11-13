France: 70 000 policiers et gendarmes mobilisés pour les manifestations du 14 novembre

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé, vendredi, la mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes sur l’ensemble du territoire pour encadrer les manifestations prévues samedi 14 novembre, dans le cadre d’une nouvelle journée de contestation sociale contre la vie chère et la politique du gouvernement.

Le ministre a indiqué, lors d’une intervention sur LCI, que les autorités anticipaient « entre 50 ou 60 défilés sur l’ensemble du territoire national », à l’occasion de ce cinquième samedi de mobilisation consécutif depuis le 17 octobre, selon des propos rapportés par la presse française.

« On aura le même dispositif que samedi dernier », a déclaré Laurent Nuñez, précisant que les effectifs pourraient être ajustés à l’issue d’une réunion prévue vendredi.

Le dispositif reconduit comprend notamment des unités de maintien de l’ordre, des véhicules blindés de la gendarmerie et des engins lanceurs d’eau, ainsi que des moyens de surveillance aérienne.

Le ministre a souligné la nécessité de disposer de forces mobiles capables de réagir rapidement aux déplacements de groupes susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public.

« C’est un dispositif qui est mobile, réactif, qui s’adapte à ce que font les groupes à risque, qui s’éclatent en petits groupes et qui essaient de contourner le dispositif des forces de l’ordre », a-t-il expliqué.

Des rassemblements moins encadrés, selon le gouvernement

Laurent Nuñez a exprimé ses inquiétudes concernant l’organisation des manifestations de samedi, soulignant que les principales organisations syndicales professionnelles n’avaient pas déclaré de parcours pour cette nouvelle journée de mobilisation.

Le ministre considère que cette situation complique le travail des autorités, certaines manifestations étant principalement organisées par des collectifs de jeunesse et des coordinations locales.

« Pour nous c’est toujours plus inquiétant parce que ça veut dire que les cortèges ne sont pas encadrés », a-t-il affirmé, évoquant notamment le rôle des organisations étudiantes et lycéennes, qu’il juge moins expérimentées dans la gestion des manifestations.

Les forces de l’ordre procéderont également à des contrôles préventifs, notamment dans les gares et sur les principaux axes de circulation, afin d’empêcher l’acheminement d’objets susceptibles d’être utilisés lors d’affrontements.

Le ministre a prévenu que les autorités maintiendraient une réponse ferme face aux éventuelles violences.

« Et comme je le dis à chaque fois, pour tout ce qui est casseurs et pilleurs, on les attend de pied ferme », a-t-il averti.

Plusieurs mouvements appelés à converger samedi

La journée du 14 novembre doit réunir différentes composantes du mouvement social, notamment des Gilets jaunes, des organisations étudiantes et lycéennes, ainsi que plusieurs collectifs associatifs.

La Coordination des Gilets jaunes appelle à un nouvel « acte V » contre la vie chère, réclamant notamment des mesures en faveur du pouvoir d’achat et une meilleure répartition des richesses.

Les organisations de jeunesse entendent, pour leur part, poursuivre la mobilisation contre la précarité étudiante, le manque de moyens dans l’éducation et les restrictions au droit de manifester.

Plusieurs autres rassemblements sont également annoncés, notamment à Paris, à l’appel du Collectif Enfantiste contre les violences faites aux enfants et aux adolescents.

Des organisations opposées à une proposition de loi relative à l’usage des armes par les forces de l’ordre prévoient également de manifester, dénonçant un texte susceptible, selon elles, d’affaiblir la responsabilité des policiers en cas de tirs.

Les différentes mobilisations pourraient converger dans certaines villes, notamment dans la capitale.

Une mobilisation en recul après plusieurs semaines de contestation

Cette nouvelle journée de manifestations intervient après quatre samedis consécutifs de mobilisation, marqués par des rassemblements importants et plusieurs épisodes de violences.

Le ministère de l’Intérieur avait recensé 146 000 manifestants à travers la France samedi 7 novembre, dont 46 000 à Paris, soit une participation inférieure à celle observée lors des précédentes journées de contestation.

Les forces de l’ordre avaient également procédé à plusieurs centaines d’interpellations au cours de cette journée, marquée par des incidents dans différentes villes.

Le gouvernement avait déjà mobilisé environ 70 000 policiers et gendarmes pour les manifestations des 24 et 31 octobre, ainsi que celles des 5 et 7 novembre, avec pour objectif affiché de prévenir les dégradations et de sécuriser les cortèges autorisés.

Les organisations syndicales et les collectifs mobilisés dénoncent, de leur côté, le recours répété aux interdictions de parcours et le renforcement des dispositifs policiers, qu’ils considèrent comme des restrictions à la liberté de manifester.

Le cinquième samedi de mobilisation constituera ainsi un nouveau test pour le mouvement social, alors qu’une journée de grève dans la fonction publique est également annoncée pour le mardi 17 novembre.