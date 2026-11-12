France: Deux gardes républicains s’effondrent à côté d’Emmanuel Macron

Deux militaires de la Garde républicaine ont été victimes de malaises successifs, mercredi soir, lors de la cérémonie d’accueil du président slovaque Peter Pellegrini au palais de l’Élysée, à Paris, en présence du président français Emmanuel Macron.

Le premier incident s’est produit au moment de l’arrivée du véhicule du chef de l’État slovaque dans la cour d’honneur du palais présidentiel.

Selon des images diffusées par la presse slovaque, un garde républicain, qui venait d’effectuer son salut, a commencé à vaciller avant de lâcher son sabre et de tomber en arrière, heurtant un pilier du bâtiment.

Alerté par le bruit de la chute, Emmanuel Macron s’est retourné vers le militaire, tandis que plusieurs personnes, dont des membres du personnel de l’Élysée, se précipitaient pour lui porter secours.

Le militaire, qui semblait avoir perdu connaissance, a rapidement été évacué.

Quelques instants plus tard, alors que les présidents français et slovaque échangeaient leurs salutations sur le perron de l’Élysée, un second garde républicain a été victime d’un malaise de l’autre côté de la cour.

Le militaire, qui était encore debout à l’arrivée des secours, a été accompagné à l’intérieur du palais par plusieurs membres du personnel.

Les causes de ces deux malaises successifs n’ont pas été précisées. Aucune information concernant l’état de santé des deux militaires n’a été communiquée.