États-Unis: Un mort et quatre blessés dans une fusillade à Washington

Une personne a été tuée et quatre autres blessées par balles lors d’une fusillade survenue jeudi dans le quartier de Logan Circle, à Washington, D.C., selon la police.

Les médias ont d’abord fait état de cinq personnes blessées dans l’incident, survenu à proximité du carrefour entre les 15e et P Streets NW.

La police a ensuite précisé qu’une personne avait été tuée sur place et que quatre autres, touchées par des tirs, avaient été transportées vers des hôpitaux.

La fusillade s’est produite près de ce carrefour. Dans un premier temps, les forces de l’ordre avaient indiqué qu’elles faisaient face à une situation de « barricade active » dans le secteur.

Selon NBC News, citant un responsable des forces de l’ordre fédérales, le suspect s’était retranché dans un appartement situé au-dessus de la salle de sport VIDA Fitness, sur la 15e Rue.

Plusieurs agences fédérales ont apporté leur soutien à la police. Des agents de la police des parcs nationaux et des services secrets américains ont également participé à la sécurisation du périmètre.

Le tireur serait entré dans la salle de sport avant d’ouvrir le feu dans le dos d’un client, puis de prendre la fuite.

L’établissement a été évacué. De nouveaux tirs ont ensuite été signalés à l’extérieur, provoquant la fuite de plusieurs personnes.