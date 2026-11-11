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France: 245 personnels blessés dans les violences autour des lycées

Echoroukonline
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France: 245 personnels blessés dans les violences autour des lycées

Le ministre français de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a fait état, mercredi 11 novembre, de 245 personnels blessés dans le contexte des violences enregistrées dans certains établissements scolaires, appelant à une condamnation collective des actes et à un renforcement du dialogue entre les familles, les élèves et les responsables politiques.

Le ministre a précisé que moins de 50 lycées étaient bloqués depuis le retour des vacances scolaires, soit un peu plus de 1% des établissements concernés, affirmant que 99 % des lycéens se rendaient normalement en cours, lors de son intervention sur BFMTV.

Il a toutefois alerté sur une intensification des violences dans un nombre limité d’établissements. « On est à 245 personnels blessés », a déclaré Édouard Geffray, estimant que ces violences avaient considérablement augmenté au cours des dix derniers jours.

Selon le ministre, les incidents les plus graves concernent quelques établissements où des groupes d’individus organisés s’en prendraient aux personnels et aux élèves, notamment dans les salles de classe.

Il a également évoqué l’utilisation de mortiers contre des élèves, dénonçant des comportements qui, selon lui, visent à empêcher le fonctionnement normal de l’institution scolaire.

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