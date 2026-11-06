Retailleau change de ton: “Il faut normaliser les relations avec l’Algérie”

Ce mardi 3 novembre, BFMTV a organisé sa première soirée événement 2027: « Vous Président ». Leur premier invité était Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle.

L’émission est consacrée à la personnalité du candidat, à sa vision de la fonction présidentielle et à son projet pour la France. En seconde partie de soirée, le candidat des Républicains a répondu aux questions d’une dizaine de citoyens indécis sélectionnés par l’institut Elabe.

Connu pour sa ligne politique intransigeante, le patron de LR prend un virage inattendu en prônant un apaisement diplomatique avec Alger.

«Je sortirais la relation franco-algérienne de la situation dans laquelle Emmanuel Macron et Monsieur Tebboune l’ont mise, c’est-à-dire dans une relation mémorielle, dans une relation très affective. Je pense qu’il faut normaliser les relations de pays à pays, il faut sortir de ce registre mémoriel pour dire que chacun a des intérêts et trouver un terrain d’entente.»

En rejetant ce qu’il assimilait autrefois à une politique de repentance inefficace, le leader républicain affirme vouloir débarrasser les chancelleries du poids des contentieux coloniaux pour asseoir le dialogue sur des échanges économiques, énergétiques et sécuritaires concrets, d’égal à égal.