Espagne: Le footballeur Jesús de Miguel meurt après un choc en plein match

L’attaquant du CD Tenerife, club de deuxième division espagnole, Jesús de Miguel, est décédé mardi matin, quelques heures après son hospitalisation à la suite d’une violente collision survenue lors d’un match de championnat, a annoncé son club.

Dans un communiqué, le CD Tenerife a précisé que Jesús de Miguel Alameda était mort le 3 novembre à 8 heures (heure locale).

« Brisés par la douleur, la gorge nouée et sans parvenir à croire que cela soit vrai, nous annonçons le décès tragique de Jesús de Miguel Alameda », a écrit le club.

Âgé de 30 ans, l’attaquant avait été violemment percuté dans les airs par le gardien d’Andorre, Jesús Owono, avant d’être évacué en urgence vers un hôpital. Son état avait d’abord été décrit comme « stable, bien que grave ».

Le CD Tenerife a exprimé son soutien à la famille et aux proches du joueur, ainsi qu’à l’ensemble de ses supporters, endeuillés par cette disparition.

Dans le même communiqué, la famille de Jesús de Miguel a remercié toutes les personnes ayant manifesté leur soutien et demandé le respect de sa vie privée en ces moments douloureux.