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72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale :

Le président de la République reçoit les vœux du roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Echoroukonline
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Le président de la République reçoit les vœux du roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de vœux du roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Charles III, à l’occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.

«Mon épouse et moi-même vous adressons, ainsi qu’au peuple de la République algérienne démocratique et populaire, nos meilleurs vœux», a écrit le roi Charles III dans son message au président de la République.

Cette occasion «nous offre la précieuse opportunité de méditer l’amitié durable entre nos deux nations, laquelle m’encourage à approfondir nos relations bilatérales et m’engage à renforcer davantage la coopération dans les années à venir, alors que nous faisons face à des défis communs dans la conjoncture actuelle, en particulier en ce qui concerne le climat et la préservation de notre monde naturel», a ajouté le roi du Royaume-Uni.

Il a, par la même occasion, souhaité que les deux pays «puissent poursuivre leur coopération pour parvenir à des solutions pérennes et viables», tout en adressant au président de la République et à l’ensemble des Algériens «ses vœux les plus sincères de bien-être, de paix et de prospérité».

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