La grogne sociale monte d’un cran: Grève et manifestations partout en France

Salariés et fonctionnaires français sont appelés par les syndicats à faire la grève pour leurs salaires, les jeunes et retraités étant invités à manifester avec eux.

Il s’agit du premier appel depuis la rentrée à concerner le secteur public et privé auquel se sont ralliés les lycéens, les étudiants, les gilets jaunes et les agriculteurs. Ceux-ci poursuivent leur mouvement de protestation, entamé à la mi-septembre, contre la vie chère.Cela va être une belle mobilisation, a dit Marylise Léon, secrétaire générale du syndicat modéré CFDT

Pour jeudi, les autorités attendent de 500 000 à 700 000 personnes hors de Paris, et de 40 000 à 80 000 personnes dans la capitale française.

Mercredi soir, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé la mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes, promettant une réponse d’une extrême fermeté aux éventuels débordements.L’ampleur du suivi de la grève dans les entreprises reste incertaine, alors que le pouvoir d’achat est en berne.

Il faut venir nombreux manifester pour exiger la prise en compte de nos revendications, a indiqué la dirigeante du syndicat CGT , Sophie Binet.

Les syndicats demandent une revalorisation du salaire minimum, une augmentation de l’ensemble des salaires, davantage de justice fiscale, une préservation des services publics, et toujours de meilleures conditions d’études pour les jeunes.

Concernant le SMIC – le salaire minimum, le seul en France à connaître des évolutions automatiques –, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a dit mardi espérer pouvoir faire des annonces autour du 5 novembre, sans préciser s’il s’agissait d’un coup de pouce au SMIC, le salaire horaire légal de base.