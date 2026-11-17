Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé mardi le soutien de Paris et de Kuala Lumpur à la souveraineté de la Palestine , appelant au respect du droit international sans « double standard », lors d’une déclaration conjointe avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

« Il n’y a pas de double standard pour la Malaisie, pour la France », a-t-il déclaré. « Nous soutenons les règles internationales, la Charte des Nations unies, nous soutenons la souveraineté en Ukraine, en Palestine », a-t-il poursuivi, réaffirmant également l’attachement des deux pays au « droit des peuples à vivre en paix » et au respect de leur intégrité territoriale.

Emmanuel Macron a présenté cette convergence comme l’un des fondements du rapprochement franco-malaisien, à l’heure où les deux pays élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique.