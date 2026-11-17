Quatorze personnes ont été blessées à la suite d’un accident de la circulation impliquant une voiture et un bus de transport de voyageurs, survenu hier lundi sur la RN 92, dans la commune de Youb, dans la wilaya de Saïda.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), les secours sont intervenus pour prendre en charge les victimes, qui ont reçu les premiers soins sur place avant d’être évacuées vers l’hôpital local.

Pour cette intervention, la Protection civile a mobilisé trois ambulances et deux camions d’intervention.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

F.B-Radio Algérie Multimédia