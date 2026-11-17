Modernisation de l’aéroport international d’Alger : Sayoud préside une réunion
Le ministre des Transports Saïd Sayoud a présidé, lundi, une réunion de coordination consacrée au suivi du projet de modernisation et de développement de l’aéroport international d’Alger, dans le cadre du suivi continu des projets du secteur, indique un communiqué du ministère.
La réunion qui s’est déroulée en présence de cadres du secteur, a été consacrée à “l’examen des différents aspects du projet et à la présentation de l’état d’avancement de sa réalisation, afin de garantir sa mise en œuvre conformément aux objectifs fixés et aux délais impartis”, précise la même source.