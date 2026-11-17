Jusqu'à 500 millions de centimes à gagner !

Le portail numérique dédié à la réception des dossiers de candidature pour le « Prix du Président de la République du Chercheur Innovant », édition 2027, a ouvert ses portes ce lundi 16 novembre, sous le slogan « Nous innovons aujourd’hui pour bâtir l’Algérie de demain ».

Ouvert à l’ensemble des créateurs, des chercheurs et de toutes les personnes s’intéressant à la recherche scientifique et à l’innovation, ce prix représente une opportunité exceptionnelle pour valoriser les projets innovants et les idées pionnières à fort impact économique et social. Il est assorti de récompenses financières incitatives pouvant atteindre 5 000 000 DA pour le premier lauréat.

La réception des candidatures via la plateforme, entamée ce lundi 16 novembre, se poursuivra jusqu’au 16 janvier 2027. Le jury procédera ensuite à l’évaluation des dossiers du 1er février au 16 mars 2027, avant l’annonce officielle des lauréats prévue le 16 avril 2027, à l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir.