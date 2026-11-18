Le Président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a accusé les Émirats arabes unis (EAU) de s’ingérer gravement dans les affaires intérieures de la Somalie.

Mohamud a déclaré qu’Abou Dhabi était allé jusqu’à établir des bases militaires dans certaines régions de ce pays de la Corne de l’Afrique.

Il a affirmé que les Émirats avaient mis en place des forces en dehors du cadre national de sécurité de Mogadiscio, sans l’approbation du gouvernement fédéral.

« Je ne me suis pas présenté devant vous pour vous parler de sujets faciles », a déclaré Mohamud dans une allocution télévisée adressée à la nation, avant d’évoquer les relations historiques entre les deux pays et de qualifier l’ingérence émiratie d’« flagrante » atteinte à la souveraineté du pays.

Il a également accusé les Émirats arabes unis d’avoir conclu des accords portuaires à Berbera, Bosaso et Kismayo en dehors de l’autorité du gouvernement fédéral, de financer les divisions politiques, de jouer un rôle dans la reconnaissance par Israël des régions du nord de la Somalie et d’avoir utilisé Berbera en janvier pour faire sortir du Yémen un chef de milice en fuite, sans le consentement de la Somalie.

Mogadiscio a annulé tous les accords conclus avec les Émirats arabes unis plus tôt cette année.

Le gouvernement somalien a également fermé son espace aérien aux avions militaires et cargo émiratis.

Mohamud a réaffirmé la disponibilité de son gouvernement à établir des relations fondées sur l’égalité et le respect mutuel.

Les relations entre la Somalie et les Émirats ont alterné entre tensions et rapprochements.

Les liens entre les deux pays sont restés distendus depuis janvier, sur fond d’accusations d’ingérence émiratie dans la politique intérieure somalienne.

Abou Dhabi avait condamné comme illégale la saisie par la Somalie de 9,6 millions de dollars provenant d’un avion émirati à l’aéroport de Mogadiscio en 2018. Les autorités émiraties avaient alors affirmé que cette somme était destinée à soutenir l’armée somalienne et à financer la formation de ses recrues.

Les Émirats arabes unis avaient ensuite mis fin à leur mission de formation militaire en Somalie et rejeté les accusations somaliennes d’ingérence dans les affaires intérieures du pays.​​​​​​​