L’arbitre international algérien Youcef Gamouh, est décédé ce jeudi à l’âge de 39 ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF), jeudi soir dans un communiqué publié sur son site officiel.

“C’est avec une profonde tristesse que le président de la FAF, Walid Sadi, a appris le décès de l’arbitre international Youcef Gamouh, survenu à la suite d’une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF, en son nom personnel et au nom du Bureau fédéral, présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt”, a indiqué l’instance fédérale.

L’enfant de Constantine avait reçu son badge d’arbitre international FIFA en octobre 2021. Outre les matchs du championnat et de la Coupe d’Algérie, il avait officié plusieurs rencontres sur le plan continental.

Son dernier match remontait au lundi 3 novembre 2025 entre le MC Alger et la JS Saoura (1-0), pour le compte de la 10e journée de la saison 2025-2026.

En octobre dernier, il avait décidé de renoncer à son badge international FIFA, invoquant des raisons de santé qui l’empêchaient d’exercer ses fonctions sur la scène nationale et internationale.

APS