Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, mardi soir à Oslo (Norvège), pour une visite officielle au Royaume de Norvège, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays et de l’intensification des consultations et de la coordination sur les différentes questions d’intérêt commun, précise le communiqué.

Attaf prendra également part aux travaux de la 23e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et d’Europe du Nord, une occasion pour renforcer le dialogue et la coordination autour des principales questions et des défis internationaux actuels.

En marge de cette rencontre multilatérale, le ministre d’Etat aura une série d’entretiens et de rencontres avec plusieurs de ses homologues des pays africains et d’Europe du Nord, conclut la même source.