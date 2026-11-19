Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a présidé, mercredi à Alger, une réunion de coordination avec les responsables du groupe Air Algérie et du groupe des services portuaires “Serport”, consacrée à l’examen de la situation des activités des deux groupes et au suivi de l’état d’avancement des projets et programmes tracés, notamment dans le domaine de la numérisation et de la transformation numérique, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les expériences et les solutions numériques adoptées par les deux groupes ont été passées en revue, ainsi que les efforts déployés pour moderniser les mécanismes de gestion et développer les services.

L’accent a également été mis sur l’importance de renforcer l’intégration entre les entreprises relevant du secteur des transports, à travers l’exploitation et la valorisation des solutions numériques développées au niveau des différentes entreprises, ainsi que l’élargissement des domaines de coopération entre elles, permettant ainsi l’échange d’expertises, le développement de services numériques intégrés et la mise à profit des moyens disponibles, à même de soutenir le processus de transformation numérique et de renforcer l’efficacité et la performance du secteur.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère en présence du secrétaire général, du chef de cabinet, du directeur général de la Marine marchande et des Ports, ainsi que de cadres du secteur, s’inscrit dans le cadre de la série de réunions périodiques consacrées au suivi de l’activité des groupes et des entreprises relevant du secteur des transports, selon le communiqué.