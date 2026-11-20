Des tentatives d’introduction de plus de cinq (5) quintaux de kif traité, provenant des frontières avec le Maroc, ont été mises en échec par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité, durant la période allant du 11 au 17 novembre en cours, indique mercredi un bilan opérationnel de l’ANP.

«Dans la dynamique des efforts consentis dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont exécuté, durant la période allant du 11 au 17 novembre 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, «des détachements de l’ANP ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes, dans différentes opérations», ajoute le bilan.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et «en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires, 32 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 5 quintaux et 72 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 47 kilogrammes de cocaïne et 844.953 comprimés psychotropes ont été saisis».

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, In Guezzam, Illizi et Djanet, des détachements de l’ANP ont arrêté «126 individus et saisi 27 véhicules, 87 groupes électrogènes, 38 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d’or brut et de pierres et d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite. De même, 13 autres individus ont été appréhendés et 6 pistolets mitrailleurs, 5 fusils de chasse, 22.740 litres de carburants et 9 quintaux de tabacs, ont été saisies, et ce, lors d’opérations distinctes».

Par ailleurs, «les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de 70 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 457 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national», conclut le bilan opérationnel de l’ANP.