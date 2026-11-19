Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du moudjahid Saïd Mekroud, Général à la retraite et ancien Commandant de Région militaire, décédé mercredi, ainsi qu’à la famille de l’Armée nationale populaire (ANP).

“Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt moudjahid Saïd Mekroud, Général à la retraite et ancien Commandant de Région militaire, décédé ce soir, 18 novembre, ainsi qu’à la famille de l’ANP, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort . +A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons+”, lit-on dans le message de condoléances.