Les piscines de la wilaya d’Alger ouvrent gratuitement leurs portes aux enfants atteints de TSA
Les services de la wilaya d’Alger ont entamé la signature de conventions à titre gratuit avec les associations activant dans la prise en charge des enfants atteints de Troubles du spectre de l’autisme (TSA), afin de leur permettre de bénéficier de séances gratuites au niveau des différentes piscines relevant de la wilaya, indique jeudi un communiqué des mêmes services.
“Dans le cadre du programme de la wilaya d’Alger visant à soutenir les personnes aux besoins spécifiques et en application des instructions du ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, les services de la wilaya ont entamé la signature de conventions à titre gratuit avec les associations spécialisées pour réserver des créneaux de natation” au profit des personnes atteintes de TSA à travers les différentes piscines de la wilaya, en vue d’encourager la pratique de sports aquatiques, précise la même source.