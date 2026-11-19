“Dans le cadre du programme de la wilaya d’Alger visant à soutenir les personnes aux besoins spécifiques et en application des instructions du ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, les services de la wilaya ont entamé la signature de conventions à titre gratuit avec les associations spécialisées pour réserver des créneaux de natation” au profit des personnes atteintes de TSA à travers les différentes piscines de la wilaya, en vue d’encourager la pratique de sports aquatiques, précise la même source.