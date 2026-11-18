Les services des Douanes ont saisi plus d’un million de comprimés psychotropes, ainsi que plus de 5 kg de kif traité, durant la période allant du 8 au 14 novembre courant, indique mercredi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

Ces saisies, constituées de 5,2 kg de kif traité et de 1.104.236 comprimés psychotropes, s’inscrivent dans le cadre des efforts soutenus déployés par les brigades douanières, lors de leurs propres interventions opérationnelles, ou en coordination avec les différents corps de sécurité, précise la même source.

Ce bilan illustre l’engagement sur le terrain des services des Douanes et le haut niveau de vigilance opérationnelle de leurs brigades, outre l’importance de la coordination avec les différents services sécuritaires dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ajoute le communiqué.

Dans ce sillage, la DGD réaffirme la poursuite de la mobilisation de ses ressources humaines et opérationnelles, et du renforcement de la coordination avec ses partenaires sécuritaires, afin de protéger la santé publique, de lutter contre la criminalité organisée et de préserver la sécurité de la société.