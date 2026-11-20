Le gouvernement somalien a annoncé jeudi l’expulsion de l’ambassadeur des Emirats arabes unis à Mogadiscio, dénonçant les ingérences émiraties dans ses affaires intérieures, qualifiées “d’agression manifeste“.

Le Conseil des ministres somalien a accordé 72 heures à l’ambassadeur émirati pour quitter la Somalie, a annoncé, lors d’une conférence de presse, le ministre somalien de l’Information, Abdulfatah Qasim.

L’ambassadeur somalien à Abou Dhabi a également été “rappelé pour consultation”, a-t-il poursuivi.

La Somalie avait exprimé, mercredi, sa “vive préoccupation” face à ce qu’elle a qualifié d'”ingérence persistante” des Emirats arabes unis dans ses affaires intérieures, estimant que ces agissements “portent atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à son unité nationale”.

Dans un communiqué, le ministère somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale avait réaffirmé le rejet des autorités somaliennes de “tout engagement étranger ou arrangement sécuritaire parallèle” qui contournerait le gouvernement fédéral, “seule autorité” habilitée à conduire les relations extérieures du pays.

La Somalie a, enfin, affirmé qu’elle prendrait “toutes les mesures légales nécessaires” pour préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et son unité nationale.

APS