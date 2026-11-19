Le niveau de risque lié à la grippe aviaire passera vendredi de « modéré » à « élevé » dans toute la France métropolitaine, selon un arrêté du ministère français de l’Agriculture publié jeudi 19 novembre au Journal officiel.

Le ministère invoque la hausse du nombre de cas chez les oiseaux sauvages dans plusieurs pays voisins et la circulation du virus le long des couloirs migratoires qui traversent la France. Sur le territoire français, des contaminations ont également été confirmées chez des oiseaux sauvages et dans des basses-cours.

Le passage au niveau « élevé », le plus haut des trois prévus par la réglementation, renforce les mesures de surveillance et de prévention destinées à limiter la propagation du virus aux volailles domestiques.

Après l’épizootie de l’hiver 2025-2026, le niveau de risque avait été ramené à « négligeable » début juin. Ces dernières semaines, plusieurs foyers ont été signalés, notamment dans des basses-cours en Gironde et en Seine-Maritime, rapporte franceinfo.

Depuis l’automne 2023, la vaccination est obligatoire dans les élevages de plus de 250 canards, rappelle le média.