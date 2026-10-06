Décès du directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Boualem Boualem

“Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. « Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons ».

La Présidence de la République annonce le décès, des suites d’une longue maladie, du directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, ce jour, dans un hôpital à Genève (Suisse), où il recevait des soins. Puisse Allah Tout-Puissant accorder au défunt Sa sainte miséricorde et l’accueillir en Son vaste paradis. « A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons »”, lit-on dans l’annonce du décès.