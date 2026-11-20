L’économie algérienne, particulièrement le secteur hors hydrocarbures, a fait preuve de “résilience” en 2025, grâce aux investissements publics et une demande intérieure “solide”, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale (BM) rendu public jeudi.

“L’économie algérienne a enregistré une croissance estimée à 3,8 % en 2025, soutenue par un niveau élevé d’investissement public. L’activité a été portée par la résilience du secteur hors hydrocarbures, dont la croissance est estimée à 4,2%, tandis que le secteur des hydrocarbures aurait progressé de 1,5%”, selon l’édition de l’automne 2026 du rapport de suivi de la situation économique en Algérie de la Banque mondiale, intitulée “Recettes des hydrocarbures et résilience budgétaire”.

La BM maintient ainsi inchangées ses précédentes prévisions de croissance pour l’Algérie pour 2025 et 2026.

Les performances enregistrées ont été soutenues par “une demande intérieure dynamique, alimentée par l’investissement public et une consommation privée robuste”, souligne la BM, ajoutant que l’inflation est tombée en 2025 à 1,4% “son plus bas niveau depuis des années”.

Le déficit budgétaire s’est réduit à 10,4% du PIB contre 14% en 2024 “grâce à la bonne tenue des recettes hors hydrocarbures, notamment les dividendes exceptionnels versés par les entreprises publiques”, note l’institution internationale.

“L’Algérie a fait preuve d’une réelle résilience, avec une croissance qui se maintient bien en dehors du secteur des hydrocarbures”, a déclaré Cemile Hacibeyoglu, représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale pour l’Algérie, citée dans un communiqué de la BM publié jeudi sur son site web. Le pays dispose, selon elle, de “fondamentaux pour bâtir une économie plus diversifiée et plus compétitive, et les choix de politique publique à venir joueront un rôle décisif pour libérer davantage son potentiel”.

S’agissant des perspectives avancées dans le rapport, “la croissance du PIB devrait atteindre 3,7% en 2026, avec une reprise de la production d’hydrocarbures, en hausse de 3,8 % à la suite de l’assouplissement des quotas de production de l’OPEP”.

Le déficit du compte courant devrait, selon les mêmes projections, “se réduire sensiblement à 2,9% du PIB en 2026, soutenu par un environnement de prix des hydrocarbures plus favorable”.

La réduction du déficit budgétaire est “un signe encourageant qui démontre la capacité de l’Algérie à mobiliser des sources de financement au-delà des seules recettes issues des hydrocarbures”, souligne la BM.

APS