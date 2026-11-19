Le président chinois Xi Jinping, son homologue américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se sont réunis jeudi à Shenzhen, en Chine, pour des pourparlers trilatéraux inédits.

Le désarmement nucléaire, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’Iran et les questions commerciales devraient figurer au menu de cette rencontre, que Pékin a qualifiée d’« historique ». Aucun des trois pays n’a toutefois publié d’ordre du jour détaillé.

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait indiqué en début de semaine que les trois dirigeants aborderaient des « questions relatives à la paix mondiale », sur fond de guerres en Iran et en Ukraine et d’attaques israéliennes dans la bande de Gaza.

« Nous allons parler de dénucléarisation », avait déclaré Donald Trump. Tout en reconnaissant la difficulté pour les puissances nucléaires de renoncer à leurs arsenaux, le président américain avait estimé que les trois dirigeants avaient « une chance d’accomplir beaucoup ».

Le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a indiqué mercredi à la presse que les échanges porteraient notamment sur l’avenir des relations entre les trois puissances. Il a également déclaré au média russe Vesti qu’il était peu probable que les dirigeants puissent éviter d’aborder la guerre en Ukraine.

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), la Chine détenait environ 620 ogives nucléaires en janvier 2026, contre 5 042 pour les États-Unis et 5 420 pour la Russie. Pékin a rejeté à plusieurs reprises les appels à des négociations sur le désarmement nucléaire, faisant valoir que son arsenal était nettement moins important que ceux de Washington et de Moscou.

La question de savoir si les trois dirigeants aborderont les attaques israéliennes dans la bande de Gaza et les perspectives d’une solution à deux États reste ouverte.

La rencontre se tient en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), qui s’est ouvert mercredi à Shenzhen. Prévu sur deux jours, le sommet rassemble les dirigeants et les représentants des 21 économies membres du forum.