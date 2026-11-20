La Police nationale d’Haïti (PNH) a annoncé jeudi que 34 membres d’un gang armé avaient été tués lors d’une opération de sécurité menée à Martissant, au sud de la capitale, Port-au-Prince.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, la police a indiqué que l’opération visait une cache appartenant à Renel Destina, connu sous le nom de « Ti Lapli », chef du gang Grand Ravine, actif dans la région.

Des images diffusées en accompagnement de cette annonce montrent des véhicules blindés circulant dans le quartier, avant qu’une explosion ne frappe un bâtiment soupçonné d’être utilisé par le groupe armé.

La PNH n’a pas fourni davantage de précisions sur l’identité des personnes tuées ni indiqué si le chef du gang figurait parmi les victimes.

Le média Haiti24 a rapporté jeudi que les forces de sécurité avaient détruit un bâtiment à Martissant, qui aurait servi de refuge aux membres du gang dirigé par Ti Lapli.

La structure a été visée lors d’une opération policière destinée à démanteler les installations utilisées par les groupes armés, selon le média.

Martissant constitue un axe de transit stratégique reliant Port-au-Prince au sud d’Haïti. Le quartier est régulièrement touché par les violences des gangs et les luttes de contrôle territorial entre groupes armés.

Le gang Grand Ravine fait partie des plusieurs groupes armés opérant dans l’agglomération de Port-au-Prince.

Ti Lapli est considéré comme l’une des figures importantes du milieu criminel dans la capitale.

Haïti est confronté à une recrudescence des violences liées aux gangs, qui contrôlent de vastes portions de la capitale et multiplient les enlèvements, les meurtres et les attaques contre les infrastructures publiques.

Les opérations policières se sont intensifiées alors que les autorités cherchent à affaiblir les réseaux criminels et à rétablir la sécurité dans le pays.