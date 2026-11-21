Le Parlement arabe a salué l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies, à une écrasante majorité de 162 Etats, de la résolution annuelle réaffirmant le droit inaliénable du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement d’un Etat indépendant et souverain, ainsi que le rejet de la poursuite de l’occupation sioniste.

Le Parlement arabe a indiqué, dans un communiqué, que ce vote constituait une nouvelle victoire politique et diplomatique pour les droits du peuple palestinien et reflétait un large consensus international quant à leur légitimité et à la nécessité de mettre fin à l’occupation sioniste.

Cette position est conforme aux conclusions de la Cour internationale de Justice concernant l’illégalité de la présence sioniste continue dans les territoires palestiniens occupés et l’obligation d’y mettre fin dans les plus brefs délais.

Le Parlement arabe a également salué l’adoption par la quatrième commission de l’Assemblée générale de trois résolutions relatives à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), aux biens des réfugiés palestiniens et aux colonies de peuplement.

Ces résolutions réaffirment notamment le soutien au mandat de l’UNRWA, la préservation des droits des réfugiés palestiniens, en particulier leur droit au retour et à l’indemnisation, ainsi que l’illégalité des colonies sionistes et leur incompatibilité avec le droit international et les résolutions des Nations unies.

Le Parlement arabe a appelé la communauté internationale à dépasser le stade de l’adoption de résolutions et de l’expression de positions pour passer à des mesures concrètes et à des actions internationales efficaces et contraignantes, garantissant leur mise en œuvre sur le terrain.

Il a également insisté sur la nécessité de protéger l’UNRWA et de garantir la poursuite de ses missions humanitaires, de mettre fin à la colonisation, à l’annexion et aux déplacements forcés, et de mettre un terme à l’occupation.

Il a enfin appelé à permettre au peuple palestinien d’exercer pleinement son droit légitime à l’autodétermination et à établir son Etat indépendant et souverain, avec Al-Qods pour capitale, conformément aux résolutions pertinentes de la légalité internationale.