Au moins quatre personnes ont été tuées et 35 autres blessées samedi dans un incendie survenu à la centrale thermique de Hartha, dans le gouvernorat de Bassora, dans le sud de l’Irak, ont annoncé les autorités.

La Cellule des médias de sécurité irakienne a annoncé ce bilan dans un communiqué publié sur le réseau social américain Facebook, précisant qu’il reposait sur des évaluations préliminaires.

Selon le communiqué, les équipes de la protection civile sont intervenues pour maîtriser l’incendie, tandis que les forces de sécurité ont bouclé l’installation et sécurisé ses environs.

« Des unités de police du département et du poste de police d’Al-Hartha, ainsi que le premier bataillon de la 83e brigade d’infanterie mécanisée, ont bouclé le site et sécurisé ses environs, sous la supervision directe sur le terrain du commandement de la troisième zone de sécurité », indique le communiqué.

Les autorités ont précisé que les blessés souffraient de brûlures et de différents degrés d’asphyxie. Ils ont été transférés pour recevoir les premiers soins et bénéficier d’une prise en charge médicale.

La Cellule des médias de sécurité a indiqué que des enquêtes de terrain étaient en cours afin de déterminer les circonstances et les causes de l’incendie.

Elle a ajouté que de nouvelles informations seraient communiquées à mesure que les détails seraient disponibles.